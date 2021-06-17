Козак заявил о надежде на урегулирование в Донбассе после саммита РФ-США

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что после российско-американского саммита появилась надежда на урегулирование на Донбассе.

Отвечая на вопрос журналистов, доволен ли он итогами переговоров Владимира Путина и Джо Бадена по тематике Украины, Козак заявил: "Кажется, да. Есть надежда".

По его словам, стороны обсуждали Украину "довольно детально", и, в частности, затронули тему ключевых условий Минских соглашений. В их числе Козак назвал "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".

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"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.

