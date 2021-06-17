Финансовые новости
- |
- 17.06.21
- |
- 08:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Козак заявил о надежде на урегулирование в Донбассе после саммита РФ-США
08:08 17.06.2021 |
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что после российско-американского саммита появилась надежда на урегулирование на Донбассе.
Отвечая на вопрос журналистов, доволен ли он итогами переговоров Владимира Путина и Джо Бадена по тематике Украины, Козак заявил: "Кажется, да. Есть надежда".
По его словам, стороны обсуждали Украину "довольно детально", и, в частности, затронули тему ключевых условий Минских соглашений. В их числе Козак назвал "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".
Статьи по теме:
16.06.21 Путин на пресс-конференции сказал, что вопрос Украины и её потенциального членства в НАТО на встрече затрагивался совсем косвенно и по этому поводу "нечего обсуждать"
"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине
|Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы
|Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК
|Минфин предлагает ввести 20% НДС при продаже банковских драгоценных металлов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Козак заявил о надежде на урегулирование в Донбассе после саммита РФ-США
|Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины
|От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине
|Зеленский о возможном отсутствии транша МВФ: Я не вижу в этом глобальной проблемы
|Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК
|МВФ начал анализ закона о налоговой амнистии на предмет наличия предохранителей отмывания средств – представитель Фонда
Это интересно
|Американское правительство намерено использовать все ресурсы для вытеснения китайских компаний с рынка 5G-технологий
|Китай вывел в космос коммерческого «охотника на астероиды»
|BMW улучшила «заряженные» кроссоверы X3 M и X4 M
|Sony списала долги тысячам музыкантов
|В Норвегии могут ввести налог для владельцев дорогих электромобилей
|Представлена технология зарядки электромобилей за 10 минут для 800 км пути
|Tesla представила быстрейший электрокар в мире