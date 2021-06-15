Финансовые новости
- |
- 15.06.21
- |
- 21:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос
Около 48,6% украинцев используют для общения в быту преимущественно украинский язык, еще 24,2% граждан пользуются в повседневной жизни как украинским, так и русским языком с одинаковой частотой, свидетельствуют результаты опроса "Динамика социально-политических настроение и оценок населения Украины", проведенного с 26 мая по 8 июня, которые были презентованы в пресс-центре "Интерфакс-Украина" во вторник.
Так, 33,5% респондентов для повседневного общения используют исключительно украинский язык, еще 15,1 используют украинский чаще других языков.
С одинаковой частотой используют как украинский, так и русский, 24,2% граждан. Еще 14,1% в быту используют преимущественно русский язык, а исключительно на русском в повседневной жизни общаются только 12,3%. Другие языки для общения в быту используют около 0,5 украинцев.
При этом, количество украинцев, которые хотят потреблять информацию из СМИ исключительно на украинском языке, составляет 23,5% от общего числа граждан нашей страны для телевизионных программ и 18,1% для печатных изданий, а преимущественно на украинском - 18,1% для телепрограмм и 13,3% для печатных изданий.
Еще 38,9% украинцев готовы смотреть телепередачи как на украинском, так и на русском языке с примерной одинаковой частотой, а 36,1% - готовы читать печатные СМИ на обеих языках.
Смотреть телепрограммы и читать издания преимущественно на русском языке хочет примерно одинаковое количество украинцев - 11% для ТВ и 11,1% для печатных изданий, а исключительно на русском - 7% для телепрограмм и 8,5% для печатных СМИ.
Потреблять информацию на других языках из телепрограмм готовы 0,1% украинцев, из печатных изданий - 0,8%.
При этом, 1,4% респондентов не смотрят телепрограмм ни на каком языке, а 10,3% не читают печатные издания.
Опрос общественного мнения проводился с 26 мая по 8 июня 2021 года Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью по месту жительства респондента во всех регионах Украины (за исключением временно неподконтрольной территории). Всего было опрошено 3004 респондента. Погрешность выборки не превышает 1,9%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Счет из Брюсселя. Почему НАТО дает авансы Украине, а не Зеленскому
|Янукович-2. Поссорится ли Зеленский с Большой семеркой и Евросоюзом в Вильнюсе
|НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой «Нафтогаза» из-за конфликта интересов, последний его оспорит
|Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ради представителей диаспоры или избирателя с российским паспортом: Зачем «слугам» двойное гражданство
|Счет из Брюсселя. Почему НАТО дает авансы Украине, а не Зеленскому
|Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос
|Янукович-2. Поссорится ли Зеленский с Большой семеркой и Евросоюзом в Вильнюсе
|Кабмин обжалует в суде предписание НАПК убрать Витренко с поста главы «Нафтогаза» – министр юстиции
|НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой «Нафтогаза» из-за конфликта интересов, последний его оспорит
Это интересно
|Tesla представила быстрейший электрокар в мире
|Слетать с самым богатым человеком на Земле в космос за 28 млн долларов. На аукционе было продано место в корабле New Shepard
|Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
|Квантовые компьютеры смогут взламывать криптовалютные кошельки — защита уже разрабатывается
|Geely намекнула на дизайн будущих моделей концепт-каром Vision Starburst
|Avolon и Vertical Aerospace объявляют о крупнейшем в мире заказе электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой
|Рынок дополненной и смешанной реальности к 2026 году достигнет 175 млрд долларов