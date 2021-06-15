Генсек НАТО: не России решать, будет ли Украина членом Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Об этом он заявил в понедельник на итоговой пресс-конференции саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Каждая страна выбирает свой путь, и это касается также вступления в НАТО. Это вопрос к Украине и к тридцати членам НАТО - решать, стремится ли она быть членом Альянса", - подчеркнул он.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что в моменты, когда наступит время рассмотрения этого вопроса, Россия не будет иметь возможности ветировать возможное вступление Украины в Альянс.

Он также сослался на принято 14 июня решение саммита о том, что Украина получит членство через этап ПДЧ.

"Россия не слова в вопросе того, быть Украине членом Альянса. Они не могут ветировать, что делать ее соседям. Мы не вернемся в эпоху сфер интересов, когда большие страны решают, что делать меньше", - пояснил он.