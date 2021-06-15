Около 20% украинцев готовы переизбрать Зеленского президентом – опрос

Каждый пятый гражданин Украины (20%) готов проголосовать за действующего президента Украины Владимира Зеленского на ближайших выборах, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенные Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 года.

В то же время среди граждан, которые точно намерены принимать участие в выборах главы государства и определились с кандидатом, за Зеленского планируют голосовать 31%.

При этом свой голос за лидера партии "Европейская солидарность" Петро Порошенко в первом туре отдали бы 12% всех опрошенных и 18,6% тех, кто придет на выборы и определился с голосом.

Третье и четвертое места занимают нардепы Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина"). За первого готовы проголосовать 8,8% всех избирателей (12,7% тех, кто определился и придет голосовать), а за Тимошенко - 8,4% всего населения (11,7% тех, кто определился и придет на избирательные участки).

На шестом месте находится лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, который получил 4,2% всех избирателей, или 5,7% тех, кто определился и придет на участки. Другие имеющиеся кандидаты не имеют значительной поддержки. Еще 5,9% проголосовали бы за иного кандидата.

В тоже время во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовали бы 59,8% опрошенных, за Порошенко - 40,2% респондентов.

При этом, в случае, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то электоральные результаты партий почти полностью продублировали бы соответствующие результаты их руководителей на президентских выборах.

Так, лидером является "Слуга народа" с 18% поддержки (28% тех, кто определился и пойдет голосовать). За "Евросолидарность" готовы проголосовать 12,4% респондентов (18,6% тех, кто определился и пойдет голосовать).

В "ОПЗЖ" - 10% поддержки (14,1% тех, кто определился и придет на избирательные участки). Результат "Батькивщины" - 8,5% (12,6% тех, кто определился и намерен голосовать). Избирательный барьер имеет шансы преодолеть "Сила и Честь" - 4,2% (6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился). Другие партии не преодолевают избирательный порог.

Кроме того, 16,7% украинцев пожелали бы не принимать участие в парламентских выборах. Еще 15% затруднились с ответом.

Опрос проводился на территории всей Украины, за исключением временно оккупированного Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.