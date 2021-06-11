Финансовые новости
- |
- 11.06.21
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За Зеленского головы голосовать 30,6% украинцев, за Порошенко 17,4% - социсследование КМИС
11:28 11.06.2021 |
Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах главы государства, если бы они проходили в начале июня, собрав 30,6% голосов определившихся со своим выбором украинцев, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.
При этом за пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовало бы 17,4% определившихся респондентов, а за экс-премьера, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,7%. За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 10,6% определившихся, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 8,1%.
За экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана проголосовали бы 5,8% определившихся, экс-нардепа Евгения Мураева - 5,5%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4%, лидера "Украинской перспективы" Александра Вилкула - 1,5%, лидера партии "Голос" Киру Рудик - 0,5%. Остальные кандидаты набрали бы меньше голосов, 3,2% (среди определившихся) вместе взятых.
Кроме того, 11,7% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы, 2,1% намерены испортить бюллетень или вычеркнуть всех кандидатов, 10,8% затруднились с ответом, а 0,4% отказались отвечать.
В КМИС отмечают рост рейтинга Тимошенко на 0,8 процентных пункта, Бойко (на 1), Гройсмана, Мураева (по 0,5), Вилкула (0,3) и Рудик (0,4) за последние две недели с момента проведения последнего аналогичного социсследования 16-22 апреля. За это же время зафиксировано снижение рейтинга Зеленского на 0,8 процентных пункта, Порошенко (на 0,7) и Смешко (на 2,3).
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2003 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Депутаты предлагают реструктуризировать долг Украины перед МВФ. Это диверсия против страны
ТОП-НОВОСТИ
|Взрослые игры. Как Вирастюка сделали нардепом с перевесом в один голос
|Когда и чем закончится европейский вояж Анатолия Шария — интервью с Евгением Магдой
|Партия Притулы или партия Стерненко: Кто выиграет кастинг на новый «Голос»
|Доллар на межбанке 9 июня замедлил падение. Завтра ему собираются поднять курс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|За Зеленского головы голосовать 30,6% украинцев, за Порошенко 17,4% - социсследование КМИС
|Депутаты предлагают реструктуризировать долг Украины перед МВФ. Это диверсия против страны
|Взрослые игры. Как Вирастюка сделали нардепом с перевесом в один голос
|Когда и чем закончится европейский вояж Анатолия Шария — интервью с Евгением Магдой
|Партия Притулы или партия Стерненко: Кто выиграет кастинг на новый «Голос»
|Еврокомиссия: Виктор и Александр Януковичи остаются под санкциями ЕС
|Реструктуризация или дефолт. Почему у Зеленского решили радикально изменить отношения с МВФ
Это интересно
|Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов
|SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний
|Ford представил компактный пикап Maverick
|В США золотая монета 1933 года продана за рекордные 19,5 млн долларов
|Bugatti представила новый гиперкар Chiron Super Sport
|Байден отменил ограничения Трампа против TikTok и WeChat
|Kia Sportage сменил поколение и радикально преобразился