Финансовые новости
- |
- 09.06.21
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом
18:43 09.06.2021 |
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на довыборах в Верховную Раду на округе №87 (Ивано-Франковская область).
За данное решение члены ЦИК проголосовали единогласно на заседании комиссии в среду в Киеве.
Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала победу Василия Вирастюка на довыборах в парламент на округе №87, прошедших 28 марта. 2 мая Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем.
19 мая ЦИК, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного суда, приняла решение о признании Вирастюка избранным по результатам довыборов без учета результатов голосования на шести участках, на которых по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.
Верховный суд на заседании в воскресенье, 23 мая, отменил протокол ЦИК Украины от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Вирастюка избранным депутатом.
ЦИК обжаловала решение Верховного суда, которым отменяется протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Вирастюка избранным депутатом.
5 июня Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК о результатах выборов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Речь может пойти о физической ликвидации»: От чего на самом деле охраняют Зеленского
|Доллар обвалили на межбанке 8 июня из-за рекордной продажи ОВГЗ
|Союз с Кличко и «Братья по оружию». Какие контрудары по Зеленскому готовит Порошенко
|«Судебная реформа будет обречена»: в «Венецианке» жестко раскритиковали планы ВР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом
|Суд по МН17: озвучены записи подробных переговоров военных ДНР о «Буке»
|20% украинцев считает инициативу Зеленского по деолигархизации искренним стремлением к справедливости – опрос
|Суд ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича
|«Речь может пойти о физической ликвидации»: От чего на самом деле охраняют Зеленского
|Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского
Это интересно
|Более 70% продаж смартфонов в мире приходится всего на пять компаний
|Сервис Apple Music запустил lossless-формат и функцию пространственного звука
|США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам
|Apple представила подписку iCloud+ с фирменным VPN, возможность скрыть почту и другими функциями
|К концу года Apple Siri появится в устройствах сторонних производителей
|Fiat полностью выведет из модельного ряда автомобили с моторами внутреннего сгорания к 2030 году
|Игровой потоковый сервис Google Stadia станет доступен на Android TV с 23 июня