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Суд по МН17: озвучены записи подробных переговоров военных ДНР о «Буке»
17:28 09.06.2021 |
В суде по делу о крушении "Боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовано несколько новых записей перехватов высокопоставленных военных самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в которых они детально обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит.
В суде проиграли записи переговоров главы разведки ДНР Сергея Дубинского с заместителем командира батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и министра обороны ДНР Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведбате.
Так, за семь часов до катастрофы Дубинский и Пулатов могли обсуждать отправку "Бука" в сторону села Первомайское Донецкой области. Именно оттуда, по версии следователей JIT, была позже пущена ракета, которой сбили "Боинг" МН17.
Дубинский: "Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на Восток. Посмотрите, где там на Восток.
Пулатов: А там некуда.
Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя х...[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и въе...[ударит]. потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.
Пулатов: Понял.
Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М" [в 2014 году такой позывной носил еще один подозреваемый по делу Леонид Харченко - глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР]
Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"... И придут три танка "Востока" с охраной".
Обнародованные разговоры имели место 16 и 17 июля 2014 года, были перехвачены Службой безопасности Украины и затем переданы Международной следственной группе. Многие участники этих разговоров ранее неоднократно подтверждали их подлинность (некоторые, правда, отмечали, что местами их реплики были смонтированы).
В этих разговорах военные ДНР неоднократно обсуждают перемещение "Бука" по территории, которую они контролировали, а также боевую позицию, которую ЗРК должна была занять в районе села Первомайское.
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