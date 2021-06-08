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Суд по делу МН17: впервые озвучены показания свидетелей пуска ракеты по «Боингу»
17:17 08.06.2021 |
На проходящем в Нидерландах суде по делу о крушении "Боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году впервые были оглашены показания очевидцев того, что следствие считает пуском ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук" в сторону лайнера "Малайзийских авиалиний", находившегося в небе в тот момент.
Свидетелей допрашивали как представители Международной следственной группы (JIT), так и следственный судья.
По итогам этих опросов стало известно о заявлении восьми человек, сообщивших, что видели или слышали полет ракеты в небе недалеко от населенного пункта Снежное (в июле 2014 года, как и сейчас, этот населенный пункт находился под контролем сил сепаратистской "Донецкой народной республики").
Трое свидетелей утверждают, что были в районе места пуска ракеты.
При этом по меньшей мере один свидетель заявил, что за несколько мгновений до крушения "Боинга" МН17 он находился на блок-посту ДНР недалеко от населенного пункта Первомайское, услышал грохот, затем свист и звук разрыва в небе. Через несколько секунд после этого он начал видеть, как с неба сыплются обломки самолета.
Для оценки надежности этих показаний следственный судья изучил данные телефонного биллинга этого свидетеля. 17 июля он действительно находился в том районе, о котором говорит.
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