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В ЕС назвали главные условия перечисления 600 млн евро помощи для Украины
В Европейской комиссии настаивают, что предоставление нового транша макрофинансовой помощи зависит прежде всего от проведения реформы системы правосудия.
Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, комментируя для "Европейской правды" прогресс Украины в выполнении условий соглашения о получении макрофинансовой помощи.
Матернова напомнила, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро, которые поступят в общий фонд бюджета.
"Но главное из них - это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия", - отметила она.
Представительница ЕК также подчеркнула, что в главных требованиях стоило бы причислить выполнения всех требований МВФ, касающихся сохранения независимости НАБУ. "Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ - это базовое требование, мы не можем даже начать оценки прогресса, если нет сотрудничества с МВФ", - подчеркнула она.
Матернова, впрочем, воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.
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