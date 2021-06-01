Рейтинг Зеленского после решений СНБО и домашнего ареста Медведчука вырос - исследование

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского из-за действий Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а также домашнего ареста Медведчука народного депутата от "Оппозиционной фракции – За жизнь" Виктора Медведчука начал расти, свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинским институтом будущего" (UIF) совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 15 по 24 мая 2021 года.

По данным опроса, рейтинг Зеленского за месяц улучшил свои позиции на 5%: в апреле рейтинг президента составлял 28% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, а по состоянию на май его рейтинг составляет 33% среди тех, кто определился и готов идти на выборы.

Зеленскому также удалось повысить уровень доверия к себе с 29% в феврале - до 39% в мае. Однако 57% до сих пор ему не доверяют.

Отмечается, что старт роста рейтинга президента приходится на начало активных заседаний СНБО. Так, в феврале рейтинг Зеленского составлял 25% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, и ему удалось улучшить свои позиции на 8% - до 33% в мае. Также указано, что уровень доверия к президенту вырос за 4 месяца на 10%.

Согласно исследованию, рейтинг лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко также растет. Политик вышла на 2-е место президентского рейтинга - сейчас ее рейтинг составляет 12% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, против 10% среди тех, кто определился и готов идти на выборы в феврале.

В то же время, как отмечается в соцопросе, события, связанные с санкциями и домашним арестом Медведчука, а также "пленками Бигуса", негативно повлияли на рейтинги народных депутатов Юрия Бойко ("ОПЗЖ") и Петра Порошенко ("Евросолидарность"). Сегодня их позиции в президентском рейтинге упали у обоих до 12% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, против февральских показателей - 13% у первого и 17% у второго соответственно. Так, сегодня три политика условно занимают 2-е место в президентском рейтинге - Петр Порошенко, Юрий Бойко и Юлия Тимошенко.

В связи с улучшением уровня доверия к Зеленского количество граждан Украины, которые хотели бы проведения досрочных президентских и парламентских выборов, уменьшилось примерно на 10% по сравнению с февралем - тогда 46% желали проведения внеочередных президентских выборов и 54% - парламентских. Сегодня же этого хотят 36% и 45% соответственно.

Самый низкий уровень доверия имеет премьер-министр Денис Шмыгаль - ему не доверяют 66% и доверяют 17% .

Социологическое исследование проводилось среди 2400 респондентов.