Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом

Палата представителей американского штата Техас приняла резолюцию, в которой Голодомор в Украине 1932-33 годов признается геноцидом украинского народа.

Об этом сообщило посольство Украины в США, пишет "Европейская правда".

Кроме того, в резолюции власти штата Техас определили ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв, погибших во время Голодомора-геноцида в Украине.

По данным комитета США по признанию Голодомора в Украине геноцидом, Техас стал двадцать третьим американским штатом, признавшим геноцид украинского народа.

Напомним, в декабре 2018 года Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

На сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом.