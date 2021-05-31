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Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом
Палата представителей американского штата Техас приняла резолюцию, в которой Голодомор в Украине 1932-33 годов признается геноцидом украинского народа.
Об этом сообщило посольство Украины в США, пишет "Европейская правда".
Кроме того, в резолюции власти штата Техас определили ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв, погибших во время Голодомора-геноцида в Украине.
По данным комитета США по признанию Голодомора в Украине геноцидом, Техас стал двадцать третьим американским штатом, признавшим геноцид украинского народа.
Напомним, в декабре 2018 года Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.
На сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом.
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