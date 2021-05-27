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Суд закрыл громкое дело против уволенного главы КСУ Тупицкого
13:22 27.05.2021 |
Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против заявленного председателя Конституционного Суда о возможном конфликте интересов и им недекларирование имущества
Соответствующее решение было принято сегодня, 27 мая, информирует "ДС".
Суд рассматривал административный протокол в отношении Тупицкого и решил, что в его действиях отсутствует правонарушение.
Национальное агентство по предупреждению коррупции и прокуратура утверждали, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму.
Конфликт интересов касался скандального решения, когда Конституционный Суд отменил ряд антикоррупционных статей. По мнению НАПК и прокуратуры, у Тупицкого был конфликт, поскольку в отношении его тоже шла проверка декларации.
Сам Тупицкий уверял, что он не должен был декларировать участок в Крыму, потому что сделка, то есть покупка, на оккупированных территориях является недействительной. Также он утверждал, что выполнил требования закона о конфликте интересов, в частности, подал заявление о самоотводе, но на заседание КС ее отклонили.
Ранее суды закрыли аналогичные дела в отношении судей КС Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.
Напомним, 27 октября 2020 по представлению 48 народных депутатов, большинство из которых представляли пророссийскую ОПЗЖ, Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
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