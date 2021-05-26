В морду Путину: Почему одна из главных партий Германии поддерживает Украину

Тарас Паньо / Depo.ua

Левые немецкие политики-экологи стали жертвой путинской пропаганды - и начали налаживать отношения с Украиной. Если учесть тот факт, что они имеют шанс после следующих выборов поставить новую фрау- канцлера, то внимание украинской власти к визиту Габека представляется вполне оправданным.

Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком стала очередным этапом в масштабном визите немецкого политика в Украину. Габек также встретился с президентом Украины, рядом должностных лиц и политиков, и планирует посетить зону разграничения на Донбассе.

При этом заявления немецкого политика поражают проукраинской позицией. И если намерения способствовать прекращению строительства "Северного потока - 2" со стороны представителя партии, которая борется с использованием ископаемых углеводородов в Германии и в целом в ЕС, выглядят вполне логичными, то этим дела не ограничиваются. Поскольку Габек, будучи сопредседателем партии, придерживается пацифистских взглядов, и часть членов которой до сих пор не может смириться с участием Германии в деятельности НАТО, заявил, что Украине следует предоставить оружие для обороны от российской агрессии. Добавив, что "когда страна вроде Украины подверглась нападению, нельзя помешать ей защищать себя", и перспектива вступления в НАТО должна оставаться открытой перед Киевом.

Для понимания ситуации - на данный момент немецкие "зеленые" считаются ключевыми конкурентами ХДС/ХСС на предстоящих выборах, а их лидер Анналена Бербок имеет далеко не нулевые шансы заменить Ангелу Меркель в кресле канцлера. Именно благодаря деятельности Бербок и Габека, которые сумели модернизировать политический имидж немецких "зеленых", партия нарастила свой избирательный рейтинг с 9% поддержки в 2017 году до сегодняшних 28-29%.

В чем причина неожиданно хорошего отношения немецких "новых зеленых" к Украине? Ответ достаточно очевиден. У нас общие враги.

Поскольку Кремль, сформировав подходы к действующей немецкой элите, имея определенное влияние в ХДС/ХСС, и заметно большее влияние - в среде немецких социал-демократов, очень не хочет прихода к власти "новых зеленых". Которые планируют противодействовать как "Северному потоку - 2", так и многим другим российским нефтегазовым проектам, вроде гигантского терминала для сжижения природного газа "Арктик СПГ-2". Подобная политика, в случае, если ее реализует Берлин, станет приговором для российского нефтяного и газового экспорта в ЕС. Кроме того, лидер партии зеленых откровенно говорит об уходе России от демократической системы правления и поддерживает Навального, хотя эти пункты, вероятно, играют не такую уж и большую роль.

Поэтому, по данным немецких СМИ, Россия проводит политику последовательной дискредитации Анналены Бербок и ее последователей.

Это подтверждают и в самой партии. В частности, советник "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Джем Оздемир в интервью Bild недавно заявил, что "Бербок не ласковая с диктаторами ... Кремль будет использовать любые средства, чтобы не допустить "зеленых" в правительство. Я могу только посоветовать всем демократам не участвовать в грязной кампании Путина. Немецкий бундестаг избирается в Германии, поэтому давайте, пожалуйста, проведем избирательную кампанию здесь, а не в Москве, Анкаре или Пекине".

При таких условиях естественно, что представители этой партии не рассчитывают на голоса немецких сторонников Путина, а апеллируют к электорату с противоположными политическими взглядами. Что в случае победы "зеленых" на следующих немецких выборах, даст Украине немалые геополитические шансы. В частности, относительно политики европейского сдерживания одной страны, внешнеэкономическая, а также и геополитическая успешность которой напрямую зависят от экспорта ископаемых углеводородов.

Хотя при этом не следует забывать, что и сотрудничество с европейскими "зелеными", которые осознали опасность со стороны путинской России, может быть для Украины непростым. Хотя бы потому, что, несмотря на все геополитические вопросы, рано или поздно на повестке дня всплывет тот момент, что украинские ТЭС являются наибольшими загрязнителями воздуха в Европе. А потом выяснится, что принадлежат они, в основном, лицам, которые оказывают существенное влияние на значимую часть украинского парламента. На чем дружба с зелеными может несколько и пробуксовывать. Но это уже совсем другая история.