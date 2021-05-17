Тимошенко заявляет о создании «фейковых» инициативных групп, цель которых сорвать референдум, инициируемый ее партией

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о создании представителями власти фейковых инициативных групп по проведению всеукраинских референдумов, появившихся для того, чтобы сорвать референдумы, инициируемые ее политической силой.

"Уже в городе Днепр по инициативе Офиса президента, я думаю под крышей президента, собрали пять фейковых инициативных групп по несколько людей и зарегистрировали инициативные группы по проведению референдумов по продаже земли, о запрете продажи марихуаны, о запрете игрального бизнеса, о запрете приватизации ключевых стратегических объектов Украины, то есть те вопросы, которые мы хотели поднять. Они сейчас всплывают через фейковые инициативные группы, которые по-быстрому зарегистрированы в ЦИК", - сообщила Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Она подчеркнула, что фейковые инициативные группы создаются, "чтобы завалить настоящие референдумы".

Тимошенко напомнила, что 22 мая "Батькивщина" проведёт многочисленное заседание инициативной группы по проведению всеукраинского референдума о судьбе сельскохозяйственной земли "и будет начат референдум, если президент его не заблокирует".