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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд взял под домашний арест Медведчука до 9 июля

22:16 13.05.2021 |

Политика

 

Печерский районный суд Киева отпустил народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

"В удовлетворении ходатайства (ходатайства следствия об избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой залога)... отказать... применить...меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в определении суда.

В ходе судебного заседания защита сначала просила не избирать никакую меру пресечения, поскольку, по их убеждению, подозрение не было вручено надлежащим образом. Впоследствии адвокаты заявили суду, что если суд сочтет необходимым избрание меры пресечения, то это может быть поручительство народных депутатов. Парламентарии написали соответствующие заявления.

В ходе заседания следственный судья Вячеслав Пидпалый задал ряд вопросов стороне обвинения, в частности, относительно доказательств обоснованности подозрения, установления размера ущерба, который был причинен действиями Медведчука, а также мотивацией установления размера залога как альтернативы аресту.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Суд также обязал Медведчука сдать документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Суд огласил только резолютивную часть решения.

Как сообщалось, народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Медведчуку просила суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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