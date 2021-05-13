Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

"Что касается событий вокруг городской власти. В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!" - приводит слова Кличко его пресс-служба.

Мэр напомнил, что обыски прошли в "Киевзеленстрой", в КП "Спецжилфонд", в "Киеавтодоре", "Киевском институте земельных отношений", "Киевгорсвете" и в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

"Сегодня, в шесть утра, ворвались домой к главному архитектору Киева. Приходили домой и к председателю исполкома партии "УДАР". Ищут коррупцию?! Как молниеносно и массово нашлись какие-то "дела", что не выдерживают никакой правовой критики. ... На самом деле то, что происходит, - это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично!", - отметил мэр.

По словам Кличко, Киев изучает вопрос о введении исполкомов, с чем связано давление властей на него.

Мэр Киева объяснил, что это и стало причиной развертывания "грязной кампании - с обысками, потоками лжи и манипуляциями, попыткой дестабилизировать работу городской власти".

"В таких случаях обращаются к гаранту Конституции по обеспечению соблюдения законности. Но здесь понятно, что такие действия одобрены на самом высоком уровне. Я обращаюсь к правоохранительным органам. Когда вы выполняете чьи-то приказы и поручения, - преступные приказы, и вы это знаете, - помните, что рано или поздно придется отвечать по закону! Поэтому не надо так грубо его нарушать. А тем, кто хочет меня, так сказать, "потренировать", скажу: я тренировался еще, когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме!", - отметил Кличко.

Также мэр подчеркнул, что такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания и оценки международных партнеров.

"Потому что о какой демократии и местном самоуправлении мы можем говорить?! Этот "сериальчик" не улучшает имидж Украины как европейского государства. Сценарий - непрофессиональный, надо корректировать ", - добавил Кличко.

12 мая Киевская городская прокуратура сообщила о проведении в среду обысков в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) и коммунальных предприятиях сразу по шести не связанным между собой уголовным делам, в ряде из них - с налоговой полицией, а в ряде - с Нацполицией.

Помимо того об обысках прокуратуры и других правоохранителей в своей квартире и квартире бывшей жены, с которой он разведен более 20 лет, сообщил глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко", экс-народный депутат Артур Палатный.

Согласно данным прокуратуры, в частности, обыски в Департаменте социальной политики КГГА прошли по делу, начатому по факту завладения 13,5 млн грн бюджетных средств в результате заключенных в 2017-2019 годах договоров с неназванным предприятием на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам.

Помимо того следственные мероприятия состоялись в КП "Киевгорсвет" и подрядных предприятиях в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн.

Обыски также прошли в офисном помещении ООО "Спецпроект-Инвест" и в жилых помещениях его должностных лиц в рамках дела, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского мостового перехода через Днепр на сумму 9 млн грн.

Под обыски попали также помещения КП "Киевавтодор" в рамках расследования уголовного производства по подозрению в нанесении служебным лицом ущерба государству путем превышения полномочий. Помимо того расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц "Киевавтодора" и связанных с ним структур по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн грн.

Еще одно дело и обыски, согласно сообщению правоохранителей, связаны с департаментом земельных ресурсов КГГА и частным предприятием, директор которого, по версии следствия, в 2013 году, приобретя объекты недвижимости на коммунальной земле, умышленно не заключил договор аренды земельного участка и не уплатил почти 19,5 млн грн.

Прокуратура также проводила обыски в офисе КП "Спецжилфонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения денежными средствами на сумму свыше 10,5 млн грн.

Днем ранее под обыски попали служебные помещения коммунального предприятия "Киевзеленстрой" и его подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн грн. Согласно материалам следствия, ООО "Евротехнологии Групп", "Будмонтажсервис 1" и "Промбудмеханизация" в 2019-2020 годах по заказу осуществляли работы по строительству и реконструкции парков отдыха "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других и якобы уклонялись от налогов путем операций с предприятиями с признаками фиктивности.