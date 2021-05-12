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Россия не спешит выполнять обещания по отводу войск от границы Украины – Таран
12:37 12.05.2021 |
Россия не спешит выполнять свои обещания по отводу войск от границы Украины, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.
"По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, информации, которую мы получаем от разведок наших западных партнеров, - Россия очень медленно отводит войска. Отводит - это так, но очень медленно и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности", - сказал он на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.
Таран указал, что на теперешнее время отведенное количество войск становит около 4 тыс. военнослужащих.
"При этом важно отметить, что на нашей северной границе с РФ техника остается, отводятся только войска, а мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Потому если техника остается, перекидывание личного состава не составляет значительной трудности", - добавил он.
Кроме того, министр подчеркнул, что Украина пока не видит угрозы наступления России с территории Беларуси, но у Генерального штаба Вооруженных сил есть план реагирования на такой случай.
"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, учитываем и такую возможность вторжения российских войск - с белорусского направления или распространения военной агрессии через территорию Беларуси. Но на теперешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем. В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - сказал он.
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