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Фрегат береговой охраны США зашел в порт Одессы
07:43 11.05.2021 |
Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton в понедельник утром 10 мая зашел в Одессу.
Об этом пишет "Думская".
В 8:30 корабль пришвартовался на 15 причале Морского вокзала.
USCGC Hamilton вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. Утром 8 мая на встречу с фрегатом вышел флагман украинского Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников".
По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма, в то время как корабли оккупантов РФ пытались препятствовать учениям.
На следующий день к судам присоединился украинский патрульный катер "Старобельск" для проведения упражнений типа Passex.
Американский фрегат в начале апреля вышел из США, преодолел Атлантику, посетил американскую военно-морскую базу Рота, что в Испании, и базу в Неаполе.
Это первый визит корабля американской береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
USCGC Hamilton - четвертый фрегат типа Legend, введен в состав береговой охраны в декабре 2014 года.
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