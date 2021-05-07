«Стена» на границе. Смогут ли украинские пограничники остановить российское вторжение

Михаил Жирохов / Деловая столица

Обострение ситуации на российско-украинской границе, связанное с усилением группировки российских войск, заставило общество вспомнить о полузабытом проекте «Стена» - укреплении границы как таковой.

На днях о ходе реализации проекта рассказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

На начало российской агрессии в Крыму и войны на Донбассе весной 2014-го Пограничная служба из вооруженного формирования превращалась в службу европейского образца - у пограничников практически полностью забрали тяжелое пехотное вооружение и бронетехнику. Но главной проблемой стало даже не отсутствие вооружения - не была проведена делимитация границы с Россией, не хватало технических средств, а работа пограничников заключалась в патрулировании нарядами и организации наблюдательных пунктов. Все это было малоэффективно как против нелегальной миграции, так и незаконного перемещения грузов.

Такое положение вещей позволило незаконным вооруженным формированиям в Донецкой и Луганской областях практически без проблем получать из России оружие, боеприпасы и «добровольцев». Уже летом 2014-го были попытки начать инженерное обеспечение условной границы - тогдашний глава Донецкой ОГА Сергей Тарута на собственные деньги стал копать противотанковый ров. «Мы с братом на выходных за собственные средства вырыли ров шириной четыре метра, вдоль всего участка границы», - заявил тогда Тарута. Но практического значения эта инициатива, по сути, не имела.

В 2015-м с подачи премьер-министра Украины Арсения Яценюка был запущен масштабный проект - планировалось серьезно укрепить сухопутную и морскую границы Украины с Россией, административную границу континентальной Украины с Крымом, а также приднестровского сегмента границы с Молдовой. В общей сложности - почти 2200 км.

На эти работы планировалось выделить до 2020-го 4,19 млрд грн (около $143 млн), затем сумма была уменьшена до 2,5 млрд грн (около $90 млн). В график не уложились и по состоянию на начало мая 2021-го обустроено всего около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

Темпы работ, конечно, весьма неспешные - еще четыре года назад пограничники отчитывались о том, что обустроили 273 км противотанкового рва, 47 км контрольно-следовой полосы, 83 км заграждений и 153 км рокадных дорог.

При этом ныне Дейнеко заявляет, что работы близки к завершению только в Харьковской области, в Черниговской они находятся в стадии работы, а в Сумской еще даже не начинались (денег хватило только на начало проектно-изыскательских работ). Причем ничего не говорится о Луганской области, где угроза флангового удара российских войск очень велика, и где организовывать оборону нужно в первую очередь.

Низкие темпы реализации проекта, очевидно, связаны с отсутствием бюджетного финансирования - видимо, государственные мужи считают, что «Большое строительство» гораздо важнее укрепления границы с государством-агрессором.

При этом очень примитивно представлять проект «Стена» только как ограждение границы колючей проволокой и противотанковый ров. Это комплексная программа, детали которой секретны. Но из открытых источников можно сделать вывод, что, прежде всего, речь идет об организации системы оповещения и наблюдения. В дополнение к «старой доброй» контрольно-следовой полосе в виде распаханной полосы земли вдоль границы и наблюдательным вышкам с сенсорными камерами, работающими на энергии солнечных и ветровых генераторов, в процессе работ добавляется металлическое заграждение с инфракрасными камерами и закопанный в землю сенсорный кабель, который реагирует на вес более 50 кг.

Есть еще и организация линии обороны с опорными пунктами, траншеями и окопами, капонирами для бронетехники, а также огневыми точками. Причем делается это все по правилам современной фортификации с учетом привлечения частей ЗСУ и возможностью ведения круговой обороны.

Кроме того, это организация рокадных дорог, которые позволяют маневрировать силами и средствами погранслужбы - за последние годы она превратилась в достаточно хорошо вооруженную структуру с современным вооружением и оборудованием. Так, авиация пограничников начала получать легкие вертолеты Airbus модели H125, модернизированные вертолеты Ми-8МСБ, которые планируют использовать в качестве боевых. У пограничников наконец-то появилась беспилотная авиация - есть информация о массовой закупке БПЛА «Лелека 100», Spectator-M отечественного производства и DJI Matrice 200 зарубежного.

На деньги Европейского Союза массово закупаются автомобили специального назначения - прежде всего Renault Duster, мобильные тепловизионные комплексы на базе полноприводных автобусов Torsus Praetorian 4х4.

Что касается вооружения, то у пограничников на передовых заставах за последние годы появились противотанковые ракетные комплексы с обученными расчетами, пограничный спецназ первым в стране получает стрелковое оружие натовского калибра, в составе комендатур быстрого реагирования появились минометные расчеты с 60-мм и 82-мм минометами отечественного и зарубежного производства.

Остановить российское вторжение пограничники не смогут, но такая задача перед ними и не стоит - они должны нанести противнику максимальный урон, отойти с минимальными потерями, дав частям ЗСУ время развернуться в боевой порядок.

