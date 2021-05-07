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Facebook удалил сеть аккаунтов, связанную со «Cлугой народа»
10:29 07.05.2021 |
Facebook удалил 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей Instagram которые, связаны с политической партией "Слуга народа".
Аккаунты удалили за нарушение политики Facebook насчет скоординированного неаутентичного поведения (CIB).
Отмечается, что люди, которые стоят за этим, писали на русском и украинском языках о коррупции, политике, автомобилях, публиковали сатирический контент о COVID-19, писали слова в поддержку "Слуги народа" и критиковали оппозиционные партии и политиков, в частности бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.
На рекламу страниц потратили около $210 тыс.
В прошлом месяце Facebook отключил еще одну сеть, управляемую из Украины, за нарушение политики в отношении CIB.
В частности, расследование Facebook обнаружило связи с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции Министерства финансов США - с Андреем Деркачем, Петром Журавлем и медиа Begemot.
Часть аккаунтов также была связана с людьми, которые консультируют бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя депутатской группы "Доверие" Олега Кулинича.
Как отмечается, сетью управляют как минимум три отдельные группы операторов, каждая из которых связана с различными политиками: Деркачем, Гройсманом и Кулиничем.
Лица, которые стоят за этим, копировали новостной контент из других украинских СМИ. Они создали сеть, состоящую из якобы независимых медийных сайтов и ресурсов соцсетей, и продвигали контент, благоприятный для политиков и их политических групп. При этом, аккаунты проявляли аналогичное поведение в поддержку других политических субъектов. Вероятно, по найму.
Сеть включала 477 аккаунтов Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 аккаунтов Instagram. На ее продвижение потратили $496 тыс.
В Facebook отмечают, что Украина была одним из основных источников активности CIB, которую компания обнаружила и изъяла с платформы за последние несколько лет. При этом большинство мошеннических кампаний были нацелены на внутреннюю аудиторию.
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