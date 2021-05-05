Министры G7 договорились о сдерживании РФ на фоне ее действий в отношении Украины - Bloomberg

Министры иностранных дел стран "Группы семи" выразили обеспокоенность по поводу большого наращивания Россией войск у границ Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проекте коммюнике по итогам встреч министров в Лондоне, который есть в распоряжении агентства Bloomberg.

Документ выделяет действия России с "подрыва демократических систем других стран, ее злонамеренную гиперактивность и использование дезинформации".

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Однако мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров для противодействия и сдерживания поведения России, которое угрожает основанном на правилах международном порядке, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации", - говорится в проекте заявления министров.

"Группа семи" вновь призвала Россию расследовать использование химического оружия для отравления Алексея Навального.

На встрече министров иностранных дел стран Группы семи наибольшее внимание было уделено России и Китаю, обсуждалась также ситуация в Украине