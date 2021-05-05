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Министры G7 договорились о сдерживании РФ на фоне ее действий в отношении Украины - Bloomberg
22:27 05.05.2021 |
Министры иностранных дел стран "Группы семи" выразили обеспокоенность по поводу большого наращивания Россией войск у границ Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проекте коммюнике по итогам встреч министров в Лондоне, который есть в распоряжении агентства Bloomberg.
Документ выделяет действия России с "подрыва демократических систем других стран, ее злонамеренную гиперактивность и использование дезинформации".
"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Однако мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров для противодействия и сдерживания поведения России, которое угрожает основанном на правилах международном порядке, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации", - говорится в проекте заявления министров.
"Группа семи" вновь призвала Россию расследовать использование химического оружия для отравления Алексея Навального.
На встрече министров иностранных дел стран Группы семи наибольшее внимание было уделено России и Китаю, обсуждалась также ситуация в Украине
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