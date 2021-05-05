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Нуланд приедет в Киев вместе с госсекретарем США
Виктория Нуланд, которую недавно утвердили в должности заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам, прибудет в Киев вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение о её графике размещено на сайте Госдепа.
"Заместитель госсекретаря Нуланд осуществляет визит в Лондон (Соединенное Королевство) и Киева (Украина) 4-6 мая", - отмечают в нем.
У Нуланд 32 года дипломатического опыта. Она работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.
Виктория Нуланд - в черном списке РФ, предусматривающем запрет на въезд в ответ на персональные санкции США против России.
Нуланд после ухода администрации Обамы вошла в академические круги и аналитические центры, стала откровенным критиком внешней политики президента Дональда Трампа, в частности его примирения с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев 5-6 мая и встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, госсекретарь встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.
Блинкен также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и другими чиновниками и представителями украинского гражданского общества. Цель встреч - подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне длительной агрессии России.
Ранее сообщалось, что визит Блинкена может уменьшить беспокойство Украины относительно потенциальной встречи Байдена и Путина этим летом.
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