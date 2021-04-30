Финансовые новости
- |
- 30.04.21
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Никакой конкретики по возможной встрече Путина с Зеленским нет - Кремль
14:25 30.04.2021 |
В Кремле по-прежнему не располагают конкретной информацией по поводу возможной встречи президентов РФ и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе в Ватикане.
"К сожалению, не могу с вами поделиться никакой конкретикой на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
На вопрос, есть ли у Кремля возражения против Ватикана как возможного места встречи, Песков сказал: "В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему".
"Возможно, президент Зеленский принимает самоличные решения и быстро их формулирует, но у нас есть процедура формирования позиции по текущим вопросам", - отметил пресс-секретарь.
"Принято, что заранее обмениваются какими-то идеями, потом после формулирования позиций собираются и ведут переговоры. Мы ждем, когда какие-то предложения поступят", - пояснил Песков.
На вопрос, будут ли проходить контакты по линии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, Песков напомнил слова президента Зеленского, что он даст поручение своему Офису связаться с Администрацией президента РФ. "Эта связь осуществляется по каналам Ермак-Козак", - отметил Песков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новая «семья»? Как Банковая берет под контроль энергетику и почему это напоминает времена Януковича
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко предложил Коломойскому создать нефтяного гиганта
|Курс доллара скатился, несмотря на крупные валютные покупки Укрэксимбанка «под вакцину»
|Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики
|Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Никакой конкретики по возможной встрече Путина с Зеленским нет - Кремль
|Новая «семья»? Как Банковая берет под контроль энергетику и почему это напоминает времена Януковича
|Витренко предложил Коломойскому создать нефтяного гиганта
|Штаты распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве Нафтогаза
|Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
|Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики
|Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
Это интересно
|Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер
|Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade
|Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
|Opel возродил модель Manta в виде электрокара
|Семья лидера Samsung заплатит более 10,8 млрд долларов налога на наследство
|В Великобритании скоро разрешат беспилотные автомобили на автодорогах
|Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов