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Резников считает, что встреча Путина и Зеленского возможна только в рамках формата «нормандской четверки»
09:03 26.04.2021 |
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российскими лидером Владимиром Путиным в Москве невозможна. Такое мнение высказал вице-премьер Украины Алексей Резников. Запись его выступления в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" размещена в субботу, 24 апреля, на YouTube.
"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - уверен он.
Резников считает, что подобная встреча возможна только в рамках формата "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция и Германия). По словам вице-премьера, Зеленский в первую очередь будет говорить о завершении войны и только потом - о восстановлении отношений с Москвой.
Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Глава российского государства в свою очередь заявил, что готов принять "президента Украины в Москве".
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