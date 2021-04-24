Нардеп Шахов не указал в декларации записанные на жену особняки и землю

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов в декларации 2020 года не указал гражданскую жену, а вместе с ней - многочисленное элитное имущество, оформленное на нее, - коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает Радио Свобода.

С помощью фотографий в соцсетях журналистам удалось установить имя гражданской жены Сергея Шахова - это Инна Журба. Она появляется на нескольких фотографиях, которые публиковал сам депутат. В частности, в 2021 году - поздравляя с Новым годом. А также на фото в 2020 и 2019 годах, когда нардеп поздравлял с Пасхой. Под одним из фото была подпись: "Освятили пасочки всей семьей! С праздником всех!"





Как выяснили журналисты, на Инну Журбу записано имение в коттеджном городке Киевской области "Солнечная долина" площадью более 600 квадратных метров - адрес которого фигурировал в новостях о болезни депутата Шахова COVID-19 в марте прошлого года.

"Именно здесь, в Романкове проживает народный депутат, который первым среди украинских парламентариев заболел коронавирусом", - говорилось в справке начальника Обуховского отдела полиции, опубликованной в СМИ.

Позже сам Шахов публично подтвердил, что заболел и рассказал о жене: "Вопрос в том, что заболела моя жена, - да, действительно, есть подтверждение тестов - жду официальные бумаги о том, что заболела жена".

Впоследствии в другом интервью нардеп отметил, что жена "болела всего-навсего два дня".

При этом, отмечают журналисты, в разделе "Информация о членах семьи субъекта декларирования" в декларации нардепа Сергея Шахова за 2020 год, как и в предыдущие годы, отсутствуют сведения о его гражданской жене. И соответственно - в отчетности нет информации о ее денежных активах, доходах и имуществе - в том числе и упомянутый дом в "Солнечной долине".

По данным реестра прав на недвижимое имущество, Инна Журба обладает в этом городке еще одним большим коттеджем, площадью 1330 квадратных метров.

Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров.

Как выяснили журналисты, в мае 2020 года Инна Журба также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

"Квадратный метр площади в этом доме стоит более $2 тыс. Если подсчитать ориентировочную стоимость квартир и паркомест, суммарно Инна Журба должна была выложить за эту элитную недвижимость почти $1,8 млн, то есть 48 млн грн. Имела она для этого достаточно собственных средств?" - говорится в расследовании.

Согласно реестру юридических лиц, Журба ранее владела в нескольких компаниях, также до сих пор является совладелицей ряда фирм.

Например, у нее - 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице - "Центр да Винчи". В собственности фирмы - более половины здания в центре Киева, недалеко посольств Франции, Италии и Словакии. А еще - почти три десятка паркомест в этом доме.

Ложные сведения в декларации - это нарушение антикоррупционного законодательства, что устанавливается проверкой НАПК или расследованием НАБУ.

"У нас фактически средств принуждения субъектов декларирования к признанию в том, что он проживает с тем или иным лицом, ведет совместное хозяйство, нет". Подтвердить эти факты мы можем, например, путем истребования материалов в органы предварительного расследования, если они проводят досудебное расследование по другим фактам и устанавливают фактическое проживание", - заявил в комментарии "Схемы" глава НАПК Александр Новиков.

По словам юристов, в настоящее время за недекларирование жены с миллионными активами Сергей Шахов может получить либо штраф, либо ограничение свободы - с особыми условиями.

"Если разница между декларируемыми активами и реальными сведениями составляет более 9 млн грн, то санкцией может быть ограничение свободы на срок до двух лет. Речь идет о специальном заведении открытого типа, в котором условия содержания значительно мягче, где человек может оставлять это заведение", - пояснил юрист "Центра противодействия коррупции" Антон Марчук.

В конце 2020 года Конституционный суд отменил уголовную ответственность за внесение ложных сведений в декларации. После того народные депутаты, в том числе и Сергей Шахов, приняли новое законодательство, которое, по оценкам специалистов по вопросам противодействия коррупции, предусматривает значительно более мягкое наказание за ложные сведения в декларациях.