У сопредседателя фракции «Европейская солидарность» нашли не указанный в декларации дом в Испании

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым народный депутат и его жена владеют с 2013 года.

Об этом свидетельствует запись в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество, который получили журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и UA:Первый)..

Имение, совладельцами которого являются Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова, расположено в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Его площадь - 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы.

Судя по стоимости выставленных на продажу подобных домов рядом, ориентировочная рыночная цена испанского имущества семьи Герасимова может достигать 10 млн грн.

В своей имущественной декларации за 2020 год народный депутат Герасимов не указал, что вместе с женой имеет в собственности виллу в Испании.

Собственником этого имущества Герасимов вместе со своей женой стал еще в 2013 году, однако после избрания депутатом в 2014 году ни разу не внес сведения о нем в декларацию.

После выхода расследования сам Герасимов заявил, что уже проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции "о возможных неточностях в декларации".

"Относительно ситуации с недвижимостью, указанной в расследовании программы "Схемы", сообщаю, что по собственной инициативе в установленном законом порядке проинформировал НАПК, направив туда соответствующее сообщение о возможных неточностях в декларации, о которых мне, к сожалению, стало известно уже после завершения срока декларирования 2020 года", - заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова.