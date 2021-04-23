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У сопредседателя фракции «Европейская солидарность» нашли не указанный в декларации дом в Испании
17:37 23.04.2021 |
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым народный депутат и его жена владеют с 2013 года.
Об этом свидетельствует запись в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество, который получили журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и UA:Первый)..
Имение, совладельцами которого являются Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова, расположено в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Его площадь - 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы.
Судя по стоимости выставленных на продажу подобных домов рядом, ориентировочная рыночная цена испанского имущества семьи Герасимова может достигать 10 млн грн.
В своей имущественной декларации за 2020 год народный депутат Герасимов не указал, что вместе с женой имеет в собственности виллу в Испании.
Собственником этого имущества Герасимов вместе со своей женой стал еще в 2013 году, однако после избрания депутатом в 2014 году ни разу не внес сведения о нем в декларацию.
После выхода расследования сам Герасимов заявил, что уже проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции "о возможных неточностях в декларации".
"Относительно ситуации с недвижимостью, указанной в расследовании программы "Схемы", сообщаю, что по собственной инициативе в установленном законом порядке проинформировал НАПК, направив туда соответствующее сообщение о возможных неточностях в декларации, о которых мне, к сожалению, стало известно уже после завершения срока декларирования 2020 года", - заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова.
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