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НАБУ объявило в розыск сына Гладковского
15:44 22.04.2021 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск сына экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря по делу "Оптимумспецдетали".
Соответствующее решение вынес детектив Национального бюро 21 апреля, передает пресс-служба НАБУ.
"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - сказано в сообщении.
В НАБУ уточнили, что в декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. В дальнейшем суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела до 15 апреля.
"Его вызвали в САП на 16 апреля и, в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако лицо трижды не явилось", - сообщили в НАБУ.
По данным следствия, Игорь Гладковский в 2015-2017 годах организовал для ООО "Оптимумспецдеталь" преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.
Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием").
Как сообщалось, 21 декабря 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Игорю Гладковскому в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды.
Напомним, в феврале 2019 года команда журналистских расследований Bihus.Info представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" (в том числе "Оптимумспецдеталь) поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.
Авторы расследования утверждали, что к коррупционным сделкам причастны экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
О расследованиях закупок запчастей неизвестного происхождения государственными бронетанковыми заводами, в котором фигурировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза стало известно еще в 2017 году.
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