"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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В Украину за последние дни прибыло еще не менее трех военно-транспортных самолетов НАТО
По меньшей мере три военно-транспортных самолета ВВС США, Британии и Канады за последние три дня прибыли в Украину, следует из данных западных авианаблюдателей, отследивших их маршрут по сигналам бортовых транспондеров.
В Киев с американской базы в немецком городе Штутгарте, где размещается штаб Европейского командования вооруженных сил США совершил полет военно-транспортный самолет C-130J Hercules, а из Великобритании - Bae 146-200. Еще один тяжелый транспортник C-17 Globemaster III ВВС Канады после трансатлантического перелета совершил посадку во Львове.
Кроме того, был также зафиксирован полет из США во Львов самолета компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону.
Со 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили, по крайне мере, шесть рейсов в Украину. В частности, в Киев из Штутгарта и столицы Латвии совершили рейсы два военно-транспортных самолета ВВС США C-130J Hercules. Кроме того, в Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии прибыли C-130J Hercules и C-17 Globemaster III, еще один тяжелый транспортник C-17 Globemaster III после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове.
В столице Украины также садился британский транспортный самолет Bae 146-200, вылетевший из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США.
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 2 апреля, заявил, что Соединенные Штаты не оставят Украину без поддержки.
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