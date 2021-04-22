Два натовских разведывательных самолета и дрон в среду провели длительные полеты вблизи Крыма

Американский и британский разведывательные самолеты, а также стратегический беспилотник ВВС США в среду выполнили многочасовые полеты вблизи Крыма, сообщили в соцсетях западные авианаблюдатели.

По их данным, разведчики выполняли задания, в том числе в воздушном пространстве к югу от Крыма, где Россия до 24 апреля ввела ограничение на полеты воздушных судов.

В операции, в частности, были задействованы патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W.

Кроме того, за воздушной обстановкой в Крыму наблюдал французский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления E-3C Sentry AWACS, который барражировал в районе румынского побережья.

После выполнения полета вблизи Крыма, а также побережья Краснодарского края американский беспилотник Global Hawk направился на юго-восток Украины, где совершал пролеты вдоль линии разграничения.

В среду был также зафиксирован полет у западных границ России разведывательного самолета ВВС США E-8C Joint STARS, который выполняет задачи сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации. Он совершал полет в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, курсируя вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.