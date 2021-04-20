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В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе
16:01 20.04.2021 |
В Парламентской ассамблее Совета Европы указывают России на срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины и призывают прекратить военные провокации и эскалацию.
Об этом речь идет в распространенном неформальной группой ПАСЕ «Балтик плюс» среди делегатов весенней сессии Ассамблеи заявлении о провокациях Российской Федерации и эскалации военных действий против Украины, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Последними шагами, в частности недавним отказом от восстановления обязательств по прекращению огня, Россия демонстрирует свое нежелание относительно мирного разрешения конфликта на востоке Украины. Напротив, Россия открыто подрывает усилия, направленные на содействие миру, путем необоснованного перемещения своих войск, при этом постоянно обвиняя Украину и отрицая свою причастность к Донбассу», - говорится в заявлении, которое открыто для подписания.
Парламентарии выражают «серьезную обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Российской Федерацией группировок, ростом количества жертв и, особенно, постоянным наращиванием и концентрацией чрезмерных военных сил в непосредственной близости к украинским границам, а также на незаконно аннексированном Крымском полуострове».
«Все это подрывает общую стабильность и безопасность на нашем континенте», - говорится в документе.
Парламентарии призывают РФ прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива и начать деэскалацию ситуации, а также развеять все беспокойства, будучи абсолютно прозрачной и предоставляя информацию о своей военной деятельности в соответствии с механизмом уменьшения рисков Венского документа, как того требует Украина.
Подписанты заявления приветствуют Украину за ее незыблемую приверженность политическому разрешению российско-украинского конфликта и за сдержанность, которую демонстрируют Вооруженные силы Украины.
«Мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, а также духа и буквы уставных обязательств перед Советом Европы», - подчеркнули делегаты Ассамблеи.
Как также отмечается, ввиду постоянных призывов вывести российские войска с территории Украины, парламентарии также призывают Россию прекратить дезинформационные провокации и кибератаки, а также нападки в социальных сетях Украины.
«Мы, нижеподписавшиеся, должны серьезно воспринимать провокации Российской Федерации и эскалацию военных действий и посылаем России очень четкий сигнал о том, что, в случае отказа, Россию будут ожидать серьезные последствия, включая санкции», - заявили в Ассамблее.
Документ подготовлен и распространен в Ассамблее по инициативе украинской делегации и при поддержке членов неформальной группы «Балтик плюс».
Заявление уже подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.
Как сообщал Укринформ, 19-22 апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия ПАСЕ.
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