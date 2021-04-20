Британский генерал: Корабли в Черном море - жест солидарности с Украиной

Ричард Ширрефф - отставной британский генерал, прослуживший около 40 лет. С 2011 по 2014 годы он занимал должность заместителя командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Выйдя в отставку, он написал книгу-предупреждение "2017 Война с Россией", в которой описал гипотетический сценарий конфликта РФ и НАТО из-за Украины. В интервью DW Ширрефф пояснил, почему новое военное противостояние РФ и Украины возможно, рассказал о роли британских кораблей в Черном море, призвал создать международную коалицию для поддержки Киева, но выступил против членства Украины в НАТО.

DW: Россия стянула к границам с Украиной самое большое количество войск с 2014 года. Насколько ситуация близка к новой войне, неизбежна ли она, как считают некоторые обозреватели в России?

Ричард Ширрефф: Я не думаю, что она неизбежна, но ситуация очень опасная. Это действительно серьезное наращивание сил, которого мы не видели с момента вторжения в Крым. Мы ни в коем случае не должны это преуменьшать. В случае неправильной оценки это может привести к худшему результату. Но если действовать осторожно, ситуацию можно сохранить под контролем.

- В своей книге вы описываете возможный сценарий военного обострения между Украиной и Россией. Он начинает сбываться?

- К счастью, моя книга была описанием вымышленных событий. Сходство заключается в том, что это серьезное наращивание сил со стороны РФ. Я надеюсь, что есть одно важное отличие - это намерение. Мы не знаем точно, чего Путин пытается достичь. Это попытка отвлечь внимание из-за международного давления в ситуации с Навальным? Или это подготовка к завершению крымского проекта? Или просто позирование? Последнюю версию я считаю маловероятной. Это демонстрация силы, мы должны это понимать и пытаться выявить ее элементы.

- Где, по вашему мнению, Россия может нанести удар по Украине?

- Возвращаясь к моей книге, самым очевидным для Путина было бы попытаться пробить наземный коридор в Крым. Я думаю, он вряд ли посчитает стоящей попытку завоевать всю Украину. Это большая страна, россияне там быстро увязнут. Но, с путинской точки зрения, я вполне могу себе представить логику быстрого ограниченного удара, чтобы получить наземный коридор на аннексированный полуостров.

- Россия передислоцирует войска ближе к Украине днем, не скрываясь, явно посылая сигнал Западу. Запад его увидел?

- Вы правы, это классический прием Путина. Он хочет показать, что у него есть большая дубина, и он готов ее использовать. Западу обязательно нужно принять это к сведению. Я слышал много пустых разговоров о членстве Украины в НАТО и категорически советую этого не делать. Считаю, что это сделало бы войну России с НАТО неизбежной. Но это не исключает демонстрации поддержки Украине и солидарности на двустороннем уровне, помощи в наращивании ее собственных возможностей. Нужно помнить, что Россия уважает силу. Это еще Черчилль говорил, когда имел дело со Сталиным во время Второй мировой войны: "Он презирает слабость". Путин презирает слабость. Например, (объявленный) план отправить американские фрегаты в Черное море и потом отозвать их - это будет истолковано как слабость. Байден моргнул первым, и Путин это учтет.

- Вы упомянули о двух военных кораблях США, отправка которых в Черное море в знак солидарности с Украиной, похоже, была остановлена. На днях пришла информация о намерении Великобритании отправить в мае два военных корабля в Черное море с той же целью. Что происходит?

- Не могу отвечать за Америку, хотя и за свое правительство тоже. Давайте подождем. Но что касается Великобритании, то она делает то, что следует делать всем западным странам - демонстрировать солидарность с Украиной.

- В прессе сообщается, что британские военные кораблив Черном море в случае необходимости могут получить авиационную поддержку из Средиземного моря. В частности, упоминаются новейшие самолеты F35, которые дислоцируются на авианосце "Королева Елизавета". Это новейший флагман королевских ВМС, который сейчас готовится к своему первому походу. Что могут два британских корабля в Черном море? Мы действительно дошли до того, что к демонстрации поддержки Украины готов подключиться авианосец?

- Сами по себе два корабля это, в принципе, символический жест. Ясно, что если вы размещаете корабли в потенциально опасном районе, вы бы хотели прикрыть их с воздуха. Такое прикрытие может обеспечить "Королева Елизавета" из Средиземного моря. Но я думаю стоит вспомнить, что произошло в Грузии в 2008 году, когда США отправили один корабль в Черное море. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить Путина остановиться. Для этого не нужно много силы, но нужно быть готовым противостоять Путину. Об этом речь.

- На фоне нынешнего обостренияУкраина хотела бы получить от США вооружения, в частности, системы ПВО Patriot. Это реально?

- Думаю, что да, но на двусторонней основе, а не как часть ответа НАТО.

- Кроме оружия, Киев просит предоставить План по получению членства в НАТО (ПДЧ). Вы выступаете против приема Украины в НАТО, но такой план не является гарантией членства. Украина может на него рассчитывать?

- Я выступаю против всего, что может заставить Украину думать о реальной возможности членства в НАТО. Я считаю, что обещание принять Украину в НАТО в 2008 году на саммите в Бухаресте было стратегической ошибкой. Членство в НАТО означает гарантии коллективной безопасности. Украина уже стала жертвой нападения со стороны сепаратистов, которых поддерживает Россия. Членство в НАТО означало бы участие альянса в противостоянии с ними.

Кроме того, если НАТО всерьез относится к коллективной безопасности, это означало бы размещение войск в Украине и готовность защищать ее в случае нападения России. Я не думаю, что это возможно с политической точки зрения - разместить в Украине войска НАТО. Не в последнюю очередь потому, что Россия имеет все возможности для нападения с короткого расстояния, для НАТО это было бы по-другому. Я не думаю, что солидарность в рамках НАТО пережила бы членство Украины и требования коллективной безопасности.

- В начале беседы вы сказали, что войны можно избежать. Наскольковы довольны тем, как Запад пока отреагировал на угрозу?

- Боюсь, ответ будет таким: я не доволен. Это требует самого решительного международного ответа, подчеркну - международного. Я имею в виду не только НАТО, а Запад в целом, страны G7, создание международной дипломатической коалиции для переговоров и донесения до Путина в самых решительных выражениях главного посыла - до сих пор и ни шагу дальше. Также это должно включать создание списка возможных ответных мер, не достигающих порога войны, что бы заставило Россию хорошо подумать о любой форме нападения. Такую международную коалицию, конечно, должны будут возглавить США, потому что они остаются самым могущественным государством. Америке следует говорить и с Китаем, хотя КНР и Путин близки, но цена любой авантюры в Украине должна быть неподъемной для России.

- То есть, телефонного разговора Байдена с Путиным недостаточно?

- Думаю, это хорошее начало. Правильно, что президент Байден предложил президенту Путину пообщаться. Но это должно быть основано на жестких переговорах.