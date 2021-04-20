Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место - СМИ

Правозащитники из "Репортеров без границ" (RSF) опубликовали ежегодный индекс свободы прессы, в котором Украина заняла 97 место, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается в сообщении, Украина опустилась в этом рейтинге по сравнению с прошлым годом на одну позицию. Со ссылкой на Украинский институт массовой информации (ИМИ) в RSF сообщают о более чем 170 случаев случаев насилия в отношении сотрудников СМИ в 2020 году. В общем ситуацию в Украине в правозащитной организации характеризуют как "проблематичную", что является средней из пяти возможных оценок.

На сайте организации отмечается, что на ухудшение ситуации со свободой прессы в Украине, как и во многих других странах, существенно повлияла пандемия Covid-19. В то же время в RSF добавляют, что в украинском случае речь идет не о последствиях наступления правительств на свободу слова, а о "росте социальной напряженности и выражение враждебности к медиа", которые были подпитаны распространением коронавируса и противоэпидемических мер. Правозащитники отмечают, что в Украине на журналистов нападали "раздраженные местные бизнесмены и прохожие".

Доклад по рейтингу "Мировой индекс свободы прессы 2021" был обнародован во вторник, 20 апреля, говорится в сообщении.