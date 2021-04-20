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Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса
09:57 20.04.2021 |
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил с послами государств Группы семи и Европейского Союза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба политсилы.
"Имел прекрасный и содержательный обмен мнениями с послами стран Группы семи и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны России", - цитирует Порошенко сайт политсилы во вторник утром.
Порошенко подчеркнул важность обеспечения "внутреннего единства перед лицом российской агрессии".
"Я благодарен за поддержку этого моего призыва со стороны послов G7 и ЕС. Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО, тогда как реформы имеют решающее значение для успеха", - отметил пятый президент.
"Рад был представить План "Европейской Солидарности" по противодействию коронавируса и рассчитываю на поддержку G7 и ЕС для быстрого предоставления Украине достаточного количества высококачественных вакцин", - отметил лидер партии.
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