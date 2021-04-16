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ЕС поддержал санкции США против Кремля
08:11 16.04.2021 |
Европейский Союз выразил солидарность США, анонсировавшим новые санкции в отношении России. "Мы разделяем обеспокоенность наших партнеров растущим числом вредоносных кибератак", - заявил в четверг, 15 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава дипломатии Евросоюза добавил, что в результате атаки SolarWinds, в которой Вашингтон обвинил власти России, под угрозу были поставлены "правительства и компании по всему миру, в том числе в государствах ЕС".
В декларации, принятой 15 апреля 27 странами-участницами Европейского Союза, отмечается, что "злонамеренное использование информационных технологий демонстрирует готовность некоторых субъектов подвергать риску международную безопасность и стабильность". "Все причастные должны воздерживаться от безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве", - подчеркивается в документе.
"Мы продолжим расследовать вредоносную киберактивность с целью непрерывных, совместных и координированных действий для предотвращения и сдерживания подобного вредоносного поведения", - говорится далее в заявлении государств ЕС.
НАТО поддержала санкции США в отношении Москвы
Поддержку США в связи с санкциями против Москвы выразила также НАТО. В ее заявлении действия РФ были расценены как угроза евроатлантической безопасности. Североатлантический альянс отметил, что Россия продолжает придерживаться "модели дестабилизирующего поведения", и призвал Москву отказаться от подобных действий, выполнять ее международные обязательства, а также "прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму".
Новые санкции США против Кремля
Несколькими часами ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против Кремля. Из страны будут высланы 10 российских дипломатов. Кроме того, глава Белого дома издал указ "о чрезвычайном положении в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", которую представляет собой "определенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства РФ".
Под новые ограничительные меры США, в частности, подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной.
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