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Байден предложил Путину встретиться в третьей стране
22:27 13.04.2021 |
На фоне сообщений об усилении российского контингента вдоль границы с Украиной президент США Джо Байден предложил Путину провести встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы. Байден выступил с этим предложением в ходе телефонного разговора с Путиным во вторник, 13 апреля, сообщил Белый дом.
Как указывается в заявлении, американский лидер выразил обеспокоенность в связи с внезапным наращиванием сил в граничащем с Донбассом регионе, в также на территории аннексированного Россией Крыма. В связи с этим он считает необходимым обсудить при личной встрече "весь спектр тем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Россия".
Байден заявил о цели построить стабильные отношения с РФ
Кроме того, Байден призвал российского президента приложить усилия для деэскалации ситуации. Он подчеркнул "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", а также подтвердил свою цель построить стабильные отношения с Россией. Кроме того, в ходе разговора шла речь о намерении Вашингтона вести стратегический диалог с Москвой по вопросам безопасности и контролю над вооружениями.
Кремль подтвердил, что Байден предложил Путину встречу. "С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества, - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ. - Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы".
В последние недели множатся сообщения о продолжающемся стягивании российских войск к украинской границе. Пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки назвала нынешнюю концентрацию российских войск в регионе максимальной с 2014 года. Киев обвинил Москву в размещении на украинской границе и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".
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