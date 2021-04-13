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Офис генпрокурора подтвердил расследование против близкого соратника Коломойского
15:37 13.04.2021 |
Офис генерального прокурора в январе 2021 года внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту возможного приобретения, владения, использования, распоряжения народным депутатом Игорем Палицей имуществом, полученным преступным путем.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, дело открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), передает Радио Свобода.
В ведомстве уточнили, что сейчас продолжается досудебное расследование, принимаются меры для обеспечения выполнения задач УПК Украины в части быстрого, всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.
Санкция части первой статьи 209 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией имущества.
Лидер партии "За будущее" народный депутат Игорь Палица известен как близкий соратник и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.
Однако после введения в отношении Коломойского санкций США из-за обвинений в причастности к коррупции Палица заявил, что не имеет с олигархом совместного бизнеса, а их связывают исключительно дружеские отношения.
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