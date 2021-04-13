Офис генпрокурора подтвердил расследование против близкого соратника Коломойского

Офис генерального прокурора в январе 2021 года внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту возможного приобретения, владения, использования, распоряжения народным депутатом Игорем Палицей имуществом, полученным преступным путем.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, дело открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), передает Радио Свобода.

В ведомстве уточнили, что сейчас продолжается досудебное расследование, принимаются меры для обеспечения выполнения задач УПК Украины в части быстрого, всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.

Санкция части первой статьи 209 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией имущества.

Лидер партии "За будущее" народный депутат Игорь Палица известен как близкий соратник и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.

Однако после введения в отношении Коломойского санкций США из-за обвинений в причастности к коррупции Палица заявил, что не имеет с олигархом совместного бизнеса, а их связывают исключительно дружеские отношения.