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Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили войска РФ на границах Украины
07:54 13.04.2021 |
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом стягивание российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию аннексированного РФ полуострова Крым. "Мы согласились, что Россия должна прекратить опасное стягивание войск и продолжающуюся агрессию вдоль украинских границ", - указал глава Госдепа по итогам телефонной беседы в понедельник, 12 апреля.
Этот вопрос был поднят и на встрече Блинкена с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Вашингтоне. Стороны подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщил Госдепартамент.
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