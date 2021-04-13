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«Большая семерка» обеспокоена ростом числа военных РФ у границ Украины
07:49 13.04.2021 |
Страны "группы семи" (G7) глубоко обеспокоены масштабным продолжающимся стягиванием российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию незаконно аннексированного Крыма. Подобные перемещения войск без предварительного уведомления являются угрожающими и дестабилизирующими, говорится в заявлении "большой семерки", опубликованном вечером в понедельник, 12 апреля.
Авторы документа призвали Россию прекратить провокации и немедленно предпринять усилия по деэскалации напряженности в соответствии с ее международными обязательствами. Они указали Москве на необходимость следовать Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности, который Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла в 2011 году.
G7 о Минских соглашениях и конфликте на востоке Украины
"Большая семерка" подтвердила свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также поддержала сдержанность Киева. Полное исполнение Минских соглашений является единственным путем к политическому решению конфликта, отмечается в заявлении стран G7. Они призвали все стороны к конструктивному участию в деятельности Трехсторонней контактной группы, чтобы закрепить режим прекращения огня.
В начале апреля появились сообщения о стягивании Россией войск к границе с Украиной. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".
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