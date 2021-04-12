Порошенко задекларировал 152 млн грн дивидендов от Rothschild Trust

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал получение 152,4 млн грн дивидендов от компании Sequent Schweiz AG (бывшее название – Rothschild Trust Schweiz AG), соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно ей, дивиденды в размере 152,4 млн грн Порошенко получил от швейцарской компании 31 марта этого года.

Кроме того, экс-президент внес в декларацию доход 610,9 тыс. грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке (МИБ), которые он декларирует в похожей сумме ежемесячно.

Как сообщалось, в 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации "Рошен".

За 2020 год лидер "Европейской солидарности" задекларировал 222 млн грн доходов, из которых 214 млн - дивиденды, 7 млн - проценты по депозитам в МИБ, 0,5 млн грн – зарплата в Верховной Раде.

Порошенко держал на счетах в МИБ $3,09 млн, EUR0,04 млн и 0,33 млн грн, а также наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн.