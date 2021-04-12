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США предупреждают о последствиях возможной агрессии РФ в отношении Украины
09:24 12.04.2021 |
На фоне тревожных сообщений о наращивании российских сил вдоль украинской границы администрация президента США Джо Байдена предупреждает о реакции в случае агрессии РФ в отношении Украины. "Президент Байден очень четко высказался об этом. Если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, будут последствия", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 11 апреля, в эфире телеканала NBC. При этом он отказался комментировать предположения о возможном военном вмешательстве США.
По словам Блинкена, его "действительно беспокоят действия России на границе с Украиной". Вдоль границы сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо после 2014 года, заявил он. В связи с этим Вашингтон "находится в очень тесном контакте и тесной координации" с европейскими союзниками и партнерами, все из которых разделяют эти опасения, отметил далее Блинкен.
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