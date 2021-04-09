Финансовые новости
- |
- 09.04.21
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США разместят два военных корабля в Черном море до 4 мая
Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут находиться в Черном море до 4 мая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"15 дней назад по дипломатическим каналам нам пришло уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - заявили в МИД Турции.
Конвенция Монтре с 1936 года позволяет Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.
Согласно Конвенции, корабли могут находиться в Черном море максимум 21 дней. Соответственно, зайти в Черное море они ориентировочно могут 14-15 апреля.
Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, но развертывание военных кораблей сейчас будет означать конкретный сигнал для Москвы, которая наращивает военные силы в Крыму, а также на восточной границе Украины.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США относительно недавней эскалации со стороны России на Донбассе и у границ Украины.
8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель потребовала в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы РФ прекратила наращивание военной мощи у украинских границ.
Пресс-служба Кремля по итогам разговора заявила, что Путин в телефонном разговоре с Меркель обвинил Киев в провокациях и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд сменил лишение свободы Стерненко на домашний арест
ТОП-НОВОСТИ
|Россия пригрозила Украине «последствиями для государственности» в случае вступления в НАТО
|Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно
|Иностранцы продолжают вывод средств с украинского рынка. Курс гривны удерживают госбанки
|Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США разместят два военных корабля в Черном море до 4 мая
|«Батькивщина» начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа с/х земли
|Суд сменил лишение свободы Стерненко на домашний арест
|Россия пригрозила Украине «последствиями для государственности» в случае вступления в НАТО
|Президентский рейтинг: лидирует Зеленский, Тимошенко обогнала Бойко и вышла на третье место
|Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги «Дело Василия Стуса»
Это интересно
|Компактный кроссовер Alfa Romeo отправили на доработку
|Facebook начала тестирование сервиса Hotline — гибрида Clubhouse и Instagram Live
|Компания Bentley и швейцарский производитель часов Breitling выпустили очередную коллаборацию
|SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink и приближается к первоначальной цели в 1440 аппаратов
|Zoom готова продавать услуги российскому госсектору напрямую
|Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября
|Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома