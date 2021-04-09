Президентский рейтинг: лидирует Зеленский, Тимошенко обогнала Бойко и вышла на третье место

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг, за него готовы отдать свой голос 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля.

По данным соцопроса, за лидера "Европейской солидарности", пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовал бы 13,1%, тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 12,1,.лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 11,9%.

Лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 6,8%, опрошенных, экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана". Владимира Гройсмана - 5,1%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,9%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4,8%, кс-нардепа Евгения Мураева - 4 , 6%, мэра Львова Андрея Садового - 2,6%,экс-премьера Арсения Яценюка - 2,2%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 1,8%, лидера партии "Голос" Киру Рудик - 0,4%.

Моделирование второго тура президентских выборов показало, что Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами, однако около трети избирателей выразили неготовность прийти на выборы или затруднились с ответом.

Так, в паре Зеленский против Порошенко результат 64% на 36% в пользу действующего главы государства (результат среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский против Тимошенко - 57% на 43%, в паре Зеленский против Бойко - 67% на 33%. В паре Тимошенко против Порошенко - 59% на 41% в пользу лидера партии "Батькивщина". В паре Бойко против Порошенко - паритет 51% на 49%.

По данным исследования, рейтинг доверия к политикам возглавляет также Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%.

Разумкова доверяют 32%, не доверяют - 35%, не знают его - 29%. Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют - 68%, Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 74%, Бойко доверяют 24%, не доверяют - 59%, не знают его - 14%.

Действующему премьеру Денису Шмыалю доверяют 17%, не доверяют - 50%, почти треть не слышали о таком, одному из лидеров партии "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют - 71%, не знают его - 11%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонни интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%