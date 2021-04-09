Финансовые новости
- |
- 09.04.21
- |
- 00:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги «Дело Василия Стуса»
23:42 08.04.2021 |
Киевский апелляционный суд принял решение взыскать 139,5 тыс. грн с народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука в пользу издательства "Vivat", которое Медведчук ранее пытался заставить удалить все упоминания о нем из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
Как сообщает адвокат автора книги Вячеслав Якубенко, соответствующее решение суд принял в среду, 7 апреля.
"19 марта апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы моего клиента Вахтанга Кипиани и издательства, и снял запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса". Я тогда написал, что кассационной жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло.Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции", - говорится в сообщении Якубенко, обнародованном в Фейсбуке.
Адвокат также заявил, что нардеп, вероятно, будет подавать кассационную жалобу.
"Теперь это спор о деньгах. Деньги Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу", - подчеркнул юрист.
Как сообщалось, 19 марта Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева, который по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о нем и запретил распространение печатного тиража книги до устранения нарушения.
Ранее, 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.
Авторы книги обжаловали решение о запрете распространения издания в апелляционной инстанции.
Ранее Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и попросил суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.
Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. 2 ноября 2020 года новый тираж книги вышел с размещением в издании решения Дарницкого районного суда Киева о запрете книги в первой инстанции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
|Минус один конкурент Шмыгаля. Что не так с опровержением отставки Витренко
|Пушки вместо дипломатов: Почему провалилось вчерашнее заседание ТКГ
|Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги «Дело Василия Стуса»
|Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
|Минус один конкурент Шмыгаля. Что не так с опровержением отставки Витренко
|Нормандский партнер Ермака угрожает «началом конца Украины» в случае боевых действий на Донбассе
|Пушки вместо дипломатов: Почему провалилось вчерашнее заседание ТКГ
|Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко
|Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго
Это интересно
|Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома
|Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek
|В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass
|Microsoft тестирует погружную систему жидкостного охлаждения для центров обработки данных
|Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород