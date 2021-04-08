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Нормандский партнер Ермака угрожает «началом конца Украины» в случае боевых действий на Донбассе
16:58 08.04.2021 |
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который участвует в нормандских переговорах в роли политсоветника, заявил, что начало Киевом боевых действий на Донбассе может заставить Россию встать на защиту своих граждан и стать "началом конца Украины".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
"Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю эти оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", - сказал он.
По словам Козака, в случае возобновления военных действий на Донбассе Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в зависимости от масштаба конфликта. К февралю 2021 года российские паспорта получили более 600 000 жителей ОРДЛО, подчеркивает издание.
"Все зависит от того, каким будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, пожалуй, вынуждены будем встать на защиту", - заявил Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Козак также заявил, что если "бесконечно петлять", как, по его словам, это делают Украина и ее партнеры, то "возможен курс на замораживание" конфликта.
"С точки зрения возможностей практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован, ну, за год. Можно все эти вопросы решить, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей", - сказал он.
Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. 8 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на восток Украины.
Между тем в четверг президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил Киев в целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.
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