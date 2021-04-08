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Чехия выразила твердую поддержку Украине на фоне эскалации РФ
08:20 08.04.2021 |
Министерство иностранных дел Чехии заявило о твердой поддержке Украине на фоне последней напряженности, которую создает Россия на Донбассе и возле украинских границ.
Заявление чешский МИД опубликовал в среду в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Мы с беспокойством наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня на Востоке Украины, а также за усилением российской риторики и наращиванием военной мощи вокруг украинских границ", - говорится в заявлении чешского МИД.
"Чешская Республика твердо поддерживает наших украинских друзей, мы полностью отданы суверенитету и территориальной целостности Украины", - добавили чешские дипломаты.
Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.
Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.
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