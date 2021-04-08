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США провели с партнерами по НАТО совещание о ситуации в Украине
08:11 08.04.2021 |
Представители Великобритании, Канады, Польши и Литвы при участии исполняющей обязанности заместителя министра обороны США Аманды Дори провели совещание в рамках партнерства по НАТО, посвященное ситуации в Украине. Информация о совещании, прошедшем в формате видеоконференции, опубликована на сайте министерства обороны США в среду, 7 апреля.
"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразили озабоченность по поводу увеличения военной активности России в регионе", - говорится в этом сообщении. Именно Великобритания, Канада, Польша и Литва, согласно сообщению, "вносят ключевой вклад в помощь Украине в области безопасности".
Украина и НАТО
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что считает членство страны в НАТО единственной возможностью урегулировать военный конфликт в Донбассе.
По словам главы украинского государства, получение Плана действий по членству в НАТО является для его страны "наиболее актуальным вопросом". "Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить", - заявил Зеленский в этой связи.
Усиление военной активности РФ на границе с Украиной
В начале апреля ряд международных экспертов, в том числе дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании, выразили обеспокоенность повышенной активностью российских военных на границе с Украиной.
4 апреля верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Евросоюз с чрезвычайной озабоченностью наблюдает за перемещениями российских военнослужащих у украинских границ. При этом глава дипломатии ЕС указал, что Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
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