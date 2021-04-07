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Украинские чиновники в этом году задекларировали биткоинов на 75 млрд грн, - Федоров
17:04 07.04.2021 |
В этом году украинские чиновники задекларировали 46 351 биткоинов на сумму 75 миллиардов гривен. Такие данные зафиксированы в декларациях 652 чиновников.
Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Министр предположил, что это может быть попыткой "отбелить" деньги, или свидетельствовать о большом количестве "дальновидных инвесторов".
"В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоинов на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали.", - написал Федоров.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку электронных деклараций, которые подали украинские чиновники.
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