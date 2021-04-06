Финансовые новости
- |
- 06.04.21
- |
- 19:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Немецкие СМИ о войсках РФ на границе с Украиной: Запад должен дать отпор
17:33 06.04.2021 |
Несмотря на длинные пасхальные выходные, концентрация частей армии России возле границы с Украиной привлекла большое внимание немецких СМИ. Авторы статей и редакционных комментариев не берутся делать однозначных заявлений о том, готовится ли Россия к вторжению на территорию Украины или же речь идет о запугивании и демонстрации военного превосходства.
Тем не менее журналисты сходятся во мнении, что, в отличие от 2014 года, сейчас мировое сообщество должно быть готово реагировать на возможные нарушения государственного суверенитета и государственных границ более жестко.
SZ: "Санкции должны причинять боль"
Газета Süddeutsche Zeitung озаглавила свой комментарий на эту тему так - "Запад должен угрожать санкциями, причиняющими боль". Его автор Даниэль Брёсслер (Daniel Broessler), в частности, пишет: "Никто не должен быть уверен в том, что президент России не хочет закончить начатое в 2014 году. После того, как Украина как таковая была утеряна для российской сферы влияния, у Владимира Путина еще остается возможность расширить территориальные завоевания, улучшить связь с Крымом и закрепить раскол Украины - благодаря воссозданию проекта Новороссии на востоке Украины".
По мнению журналиста, Путин может считать, что сейчас для этого выгодный момент - планета во власти пандемии коронавируса, страны Евросоюза заняты сами собой: "Что может объяснять тот факт, что растущая напряженность на российско-украинской границе остается почти незамеченной (в мире. - Ред.)".
Комментатор Süddeutsche Zeitung считает, что хозяин Кремля на этот раз должен обязательно понимать, чем он рискует: "Опасность состоит в том, что российское руководство считает возможные последствия новой военной операции уже просчитанными, к тому же оно уже свыклось с экономическими последствиями предыдущих санкций. Да и отношения с ЕС Россия уже давно списала, что лишний раз подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров своим оскорбительным обхождением с верховным представителем ЕС по внешней политике Боррелем в ходе его неудачного визита в Москву.
Хотя бы с приходом Байдена в Белый дом у Запада вновь появился шанс выступить единым фронтом. Только надо вовремя дать понять России, что последствия могут быть гораздо более печальными. Надо угрожать санкциями, которые гораздо серьезнее ударят по правительственному аппарату и его экономической основе".
FAZ: "Путин тестирует Байдена"
В свою очередь, газета Frankfurter Allgemeine (FAZ) озаглавила свой комментарий так: "Путин тестирует Байдена". Его автор Николаус Буссе (Nikolaus Busse) пишет, что "есть основания полагать, что Россия хочет проверить в Донбассе, насколько крепка поддержка Украины со стороны новой американской администрации".
По мнению Буссе, недавняя передислокация войск у границ зоны конфликта в Донбассе и в Крыму началась в тот момент, когда президент Байден еще не установил контакт с Владимиром Зеленским. Теперь он уже поговорил с Зеленским по телефону и заверил Украину в поддержке. ЕС, НАТО, Германия и Франция также выразили свою солидарность.
"И если Путин хотел проверить, изменилось ли что-либо после смены власти в Вашингтоне в позиции Запада по вопросу затяжного конфликта в Донбассе, то ответ звучит так: нет", - подчеркивает автор комментария в FAZ.
FR: "Остановите эскалацию"
Еще одна издающаяся во Франкфурте газета - Frankfurter Rundschau (FR) - опубликовала комментарий "Остановите эскалацию". Автор текста Ульрих Крекель (Ulrich Kroekel) отмечает, что рост напряженности в зоне конфликта на востоке Украины может быть взрывоопасен.
"Ни одна из сторон не заинтересована в разрядке, а разжигание напряженности приносит политическую выгоду. Президент России Владимир Путин испытывает давление с началом кризиса в Беларуси и после отравления Алексея Навального. Популярность Путина снижается, экономика сокращается, недовольство среди населения растет. Путину нравится реагировать на подобные кризисы внешнеполитическими мерами", - полагает Крекель.
По его словам, в то же время и для президента Зеленского этот кризис как нельзя кстати: "По Украине серьезно ударила пандемия, а от предвыборных обещаний Зеленского найти компромисс с Россией ничего не осталось. В США присоединение Крыма к России и переговоры с Москвой расцениваются как поражение Запада".
"Тогдашний вице-президент Джо Байден сделал опасные выводы из прошлого - и решил дать отпор России. И если он пойдет на попятную в Украине, он превратится в "хромую утку". Возможно, что Кремль хочет проверить именно это", - подводит итог журналист газеты Frankfurter Rundschau.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ прогнозирует замедление роста ВВП Украины с 4% в 2021г до 3,4% в 2022г
|Вадим Денисенко: У Путина есть три сценария войны для Украины
|Хуже будет всем. Как власть решила сэкономить на больничных
|«Ширка-2021», Тимошенко и люди Коломойского: Почему «слуги» заговорили о широкой коалиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Немецкие СМИ о войсках РФ на границе с Украиной: Запад должен дать отпор
|Не умеют тратить деньги: Как власть может сделать регионы тихими и послушными
|Венедиктова сообщила об отсутствии подозрений по делам в отношении окружения Медведчука
|НАБУ задержало брата судьи Вовка на передаче взятки в $100 тысяч
|Вадим Денисенко: У Путина есть три сценария войны для Украины
|Bihus.Info: Окружение Коломойского присвоило 370 миллионов на поставках угля на "Центрэнерго" через посредника
|«Ширка-2021», Тимошенко и люди Коломойского: Почему «слуги» заговорили о широкой коалиции
Это интересно
|BMW разрабатывает «умную» систему для зарядки электромобилей самой дешевой электроэнергией
|Нераспечатанная копия игры Super Mario Bros. продана за рекордную сумму 660 000 долларов
|Спутниковый интернет системы Starlink начал работать гораздо быстрее
|Культовый Hummer возрожден в виде внедорожника с гигантским клиренсом
|В Apple придумали, как предотвратить растрескивание складных дисплеев в месте сгиба
|Япония и США будут сообща искать пути выхода из полупроводникового кризиса
|В смартфоне Pixel 6 будет использован собственный ARM-процессор Google