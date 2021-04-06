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Венедиктова сообщила об отсутствии подозрений по делам в отношении окружения Медведчука
15:54 06.04.2021 |
Все уголовные производства, в которых фигурирует народный депутат, лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук, будут доведены до логического завершения, при наличии оснований будут готовиться подозрения, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… Свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", - сказала Венедиктова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, есть ли подготовленные подозрения после активных следственных действий СБУ по делам, в которых фигурирует Медведчук.
По ее словам, следствие активно работает в различных направлениях.
"В частности, по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля, по уклонению от уплаты налогов. Также по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении о содействии в оккупации Крыма", - рассказала Венедиктова.
Она добавила: "Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения".
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