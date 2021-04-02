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Послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания Россией войск у границы Украины
Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Представитель НАТО заявил, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.
"Союзники поделились своей обеспокоенностью недавней масштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены нарушениями Россией режима прекращения огня, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", - сказал он.
"Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", - добавил представитель НАТО.
Напомним, Соединенные Штаты предостерегли Россию от "запугивания" Киева на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.
1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
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